كوبا تستعد للعاصفة "إيتا" بعد مقتل العشرات في أميركا الوسطى

المصدر: هافانا - رويترز

بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبي لكوبا مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات في أميركا الوسطى.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة في وسط كوبا خلال الليل، محذراً من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و 110 كيلومترات في الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة.

وقالت السلطات الكوبية إن المزارعين ينقلون مواشيهم إلى مواقع آمنة ويحصدون أكبر قدر ممكن من المحاصيل قبل هبوب العاصفة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة يوم الأحد على فلوريدا كيز ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا. وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة هناك.

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