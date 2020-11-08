المغرب تسجل 5836 إصابة بكورونا و70 وفاة خلال يوم واحد

المصدر: الرباط -وام

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و4602 حالة شفاء و70 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية حول نتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 252 ألفا و185 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء التام إلى 205 آلاف و556 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4197 حالة.

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