شاهد ..ماذا كان يفعل ترامب لحظة إعلان فوز بايدن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في خضم انشغال الولايات المتحدة ودول عديدة حول العالم بنبأ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلتقط صورة تذكارية مع عروس في نادي الغولف الخاص به في فيرجينيا.



وظهر ترامب وهو يمازح الحاضرين الذين تجمعوا حوله، لكنه لم يصدر أي تعليق بشأن إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت، السبت، مقطعا مصورا للحظة توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنادي الغولف الخاص به، قبل دقائق من إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وتم نشر صور لترامب وهو يمارس الغولف، فيما ذكرت مواقع إخبارية أميركية أنه كان يلعب أثناء إعلان فوز بايدن.

ولم يقر الرئيس دونالد ترامب بهزيمته أمام بايدن، متوعدا بطعون قضائية لم يحددها، سعيا لتغيير نتيجة السباق الى البيت الأبيض.

في خضم انشغال الولايات المتحدة بإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلتقط صورة تذكارية مع عروس في نادي الغولف الخاص به في فيرجينيا.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/6JWccsDdyG — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 7, 2020

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