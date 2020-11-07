أسباب بطء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تترقب الولايات المتحدة، ومعها العالم، إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما تسير عمليات فرز الأصوات ببطء. ويتم تحديث نتائج الاقتراع بوتيرة لا تتعدى بضعة آلاف صوت كل مرة. لذلك يُطرح سؤال: لماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟

يقول أحد مسؤولي الانتخابات، في ولاية جورجيا، غابريال ستيرلينغ: «السرعة رائعة، ونحن نقدر السرعة، لكننا نقدر الدقة أكثر».

وقد دفعت المخاوف من تفشي جائحة «كوفيد-19» العديد من الولايات إلى تشجيع الناخبين على التصويت بالبريد، للمرة الأولى.

ووجدت الكثير من الولايات نفسها في مواجهة كم هائل من بطاقات الاقتراع، عبر البريد، يبلغ عددها 70 مليون بطاقة، من بين أكثر من 150 مليون صوت.

وخدمة البريد التي تعاني نقص عدد الموظفين والمعدات، تتسبب بدورها في تأخير العملية.

واستعداداً لتدفق البطاقات، مددت بعض الولايات فترة السماح بتسلم بطاقات الاقتراع البريدية، بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر.

وعملية فرز بطاقات التصويت البريدي مرهقة. ففي العديد من الولايات، يتعين التحقق من البطاقات، بمقارنة توقيع الناخب على الظرف الخارجي، مع التوقيع المسجل في قاعدة البيانات.

والبطاقات، التي ترد بعد اليوم الانتخابي، يُفحص ختمها البريدي، للتأكد من إرسالها في الوقت المناسب. والعديد من المراكز مزودة بأجهزة، يمكنها القيام بالعمل الأولي، لكن البطاقات المرفوضة قد تكون كثيرة، وتتوجب مراجعتها يدوياً. ثم يتعين إخراج البطاقات من الظروف، وفي العديد من الولايات تكون في «ظروف (داخلية) تراعي الخصوصية»، وجمعها قبل تمريرها في عدادات التصويت.

وإذا أخفقت أجهزة العد في قراءة البطاقات، يتم التحقق منها، ثم تمريرها يدوياً، بحضور أكثر من مسؤول يشرف على دقة العملية.

وقد تحصل مشكلات أخرى تعرقل الفرز. ففي ولاية كارولاينا الجنوبية، اضطرت إحدى المقاطعات لفرز جميع الأصوات البالغ عددها 14 ألفاً و600 صوت، يدوياً، بسبب خطأ في الطباعة، حال دون تمكن الأجهزة من قراءتها.

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