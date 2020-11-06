الدنمارك: إصابة 214 شخصاً بـ"كورونا" المتحور من حيوانات المنك

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

ذكرت السلطات الدنماركية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في العديد من الحالات لأشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا متحور من حيوانات المنك.

فقد أصيب 214 شخصا على الأقل بسلالة مختلفة من فيروس كورونا، ظهر في حيوانات المنك في يونيو الماضي، طبقا لما ذكره معهد "الأمصال" الحكومي الدنماركي.

وشملت الحصيلة 200 شخص في منطقة "نورث جوتلاند" غرب الدنمارك، التي تضم معظم مزارع حيوانات المنك في البلاد والبالغ عددها 1100 مزرعة.

وقال المعهد إن خمس مجموعات لأشكال مختلفة للفيروس مرتبطة بحيوانات المنك، تم العثور عليها في الدنمارك، حيث ترتبط بمخاوف بالأساس بما تسمى بـ"المجموعة الخامسة " التي تبين أنها تضعف القدرة على تشكيل أجسام مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل.

وتم تشخيص حالة 12 شخصا على إنها إصابة بسلالة من المجموعة الخامسة، على الرغم من أنه لم تظهر عليهم أعراضا أكثر حدة عن تلك التي ظهرت على الآخرين.

ويمكن أن يحدث تحور للفيروس، عندما تنقل الفيروسات من نوع إلى آخر، على سبيل المثال عن الانتقال من حيوانات المنك إلى البشر أو العكس.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت أمس الخميس، عن إغلاق إقليمي يؤثر على نحو 280 ألف شخص في غرب الدنمارك، بعد اكتشاف شكل متحور من فيروس كورونا تبين أنه انتقل بين حيوانات المنك والبشر.

وقد تم نصح سكان سبع بلديات في شمال جوتلاند بالبقاء فى مناطقهم حتى 3 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدركسن في مؤتمر صحفي إن الإغلاق، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام، ضروري للسيطرة على الفيروس.

وحثت جميع السكان في البلديات السبع على الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، نصحت السلطات العاملين بالعمل من المنزل، واقتصرت التجمعات العامة على 10 أشخاص على الأكثر.

واعتبارا من غد السبت لن يُسمح إلا للمطاعم والحانات بتقديم الوجبات الجاهزة.

كما سيتم إغلاق المتاحف والمكتبات وحمامات السباحة والصالات الرياضية.

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