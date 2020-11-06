أردرن: سأحترم نتيجة التصويت على الحشيش في نيوزيلندا

المصدر: ولنجتون - د ب أ

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الجمعة، أنها ستحترم نتيجة الاستفتاء على استعمال الحشيش في البلاد.

وأكدت لجنة الانتخابات فشل التصويت من اجل إضفاء الشرعية على الاستخدام الشخصي للحشيش، بفارق 67 الفا و662 صوتا فقط.

وتظهر النتائج النهائية للاستفتاء حدوث انقسام بين الناخبين، حيث عارض 50.7% التقنين، بينما أيده 48.4%.

وقالت أردرن في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إنه لن تكون هناك محاولة من جانب حزب العمال بزعامتها لإضفاء الشرعية على الحشيش أو عدم تجريمه على الرغم من تقارب النتيجة.

وتابعت أن حزبها أجرى بالفعل تغييرات على القانون، مع إعطاء الشرطة سلطة تقديرية لاتخاذ الرد المناسب اعتمادا على الصحة فيما يتعلق بحيازة الحشيش.

وأكدت اللجنة الانتخابية في نيوزيلندا اليوم الجمعة أن أردرن عززت فوزها التاريخي في الانتخابات وأمنت رسميا حصولها على فترة ولاية ثانية كرئيسة لوزراء نيوزيلندا.

وجاءت النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي بعد فرز نحو 500 ألف صوت خاص، بما في ذلك الأصوات تم الإدلاء بها في الخارج.

وحصل حزب العمال بزعامة أردرن على مقعد إضافي من خلال الأصوات الخاصة، وسيشغل الحزب حاليا 65 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، وهو ما يكفي لتشكيل حكومة بمفرده.

ولم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة منذ أن أدخلت البلاد نظامها البرلماني الحالي، المعروف باسم التمثيل النسبي المختلط، في عام 1996.

وفي حين أن أردرن لن تشكل حكومة ائتلافية، إلا أنها وقعت مع حزب الخضر على "اتفاقية تعاون"، والتي بموجبها سيعمل الطرفان معاً.

وقالت أردرن إنها "تشعر بالتواضع بشكل لا يصدق" بسبب التفويض الممنوح لها من قبل الناخبين.

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