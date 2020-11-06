نجل ترمب: الأفضل لأميركا الدخول في حرب شاملة لفضح التزوير

قال دونالد ترمب الابن "جان ترمب جينيور" نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أفضل شيء لمستقبل الولايات المتحدة هو دخول الرئيس ترمب في حرب شاملة بشأن الانتخابات الرئاسية و"فضح التزوير"، في وقت يستمر المرشح الديمقراطي جو بايدن في التقدم على ترمب في السباق نحو البيت الأبيض.

وكتب جان ترمب، في تغريدة على تويتر: "إن أفضل شيء لصالح مستقبل أميركا، هو دخول دونالد ترمب في حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات من أجل فضح كل هذا التزوير، بالإضافة إلى الموتى الذين تم احتساب أصواتهم، وهو ما يحدث حتى الآن".

وأضاف ترمب الابن": "حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى، والتوقف عن الظهور كجمهوريات الموز".

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