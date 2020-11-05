"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة حوثية بدون طيار

المصدر: الرياض - وام

أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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