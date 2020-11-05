حملة ترامب: سنتخذ المزيد من الإجراءات القانونية ونتوقع النصر غداً

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت حملة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا وتوقعت أن يفوز الرئيس الجمهوري في الانتخابات بحلول مساء غد الجمعة على أقرب تقدير.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن فرص ترامب في حسم السباق الرئاسي "جيدة".

وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news