الأسهم الأميركية تقفز عند الفتح مع انحسار المخاوف من الديمقراطيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس مع مراهنة المستثمرين على مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون ويوقف أي تحركات لإدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن لتشديد القواعد وزيادة الضرائب على الشركات، وإن كان من السابق لأوانه التكهن بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 235.71 نقطة بما يعادل 0.85بالمئة ليصل إلى 28083.37 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.30 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 3485.74 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 225.55 نقطة أو 1.95 بالمئة مسجلا 11816.33 نقطة.

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