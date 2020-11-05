نحو 20 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم واحد

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 19404 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و292 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا ملموسا في عدد الاصابات والوفيات الجديدة بالفيروس مقارنة مع معدلات أمس 19768 إصابة و389 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و712 ألفا و858 إصابة وحصيلة الوفيات 29509 وسجل مجموع المتعافين مليونا و279 ألفا و169 شخصا وإجراء أكثر من 63 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري، حيث سجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

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