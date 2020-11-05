تعرف إلى ..أول قرار لـ"بايدن" حال فوزه بالرئاسة الأمريكية

أعلن المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، اليوم، أنّ الولايات المتّحدة ستنضمّ مجدّداً "منذ اليوم الأوّل لولايته"، إلى اتّفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسمياً يوم الأربعاء.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اليوم، غادرت إدارة ترمب رسمياً اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضمّ إليه إدارة بايدن"، في إشارة إلى 20 يناير 2021 تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.

ومع أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء لم تصدر بعد، إلا أن المرشح الجمهوري بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بمفاتيح البيت الأبيض.

وإذا ما فاز بايدن بالرئاسة وحقق وعده بإعادة واشنطن إلى الاتفاقية المناخية فسيعود أكبر اقتصاد في العالم مجددا إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وكان بايدن قطع خلال حملته الانتخابية سلسلة من الوعود في مجال المناخ، من بينها، بالإضافة إلى العودة لاتفاق باريس المناخي، إقرار خطة بقيمة 1700 مليار دولار تهدف لبلوغ مرحلة الحياد الكربوني في الولايات المتحدة بحلول 2050.

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