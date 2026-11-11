نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يشارك في قمة القادة بمؤتمر الأطراف "COP31" في أنطاليا التركية

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى، في افتتاح قمة القادة التي تُعقد بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية وتستمر يومين، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31".

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة افتتاح القمة التي ترأسها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحضور رؤساء دول وحكومات وقادة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية ودعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات، برؤية وقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل دورها الفاعل في دعم العمل المناخي الدولي، انطلاقاً من نهج راسخ يقوم على التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، والاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً يؤكد أن النمو الاقتصادي والعمل المناخي مساران متكاملان، وأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا أساس لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، منوهاً سموه بأن تجربة الدولة أثبتت أن الطموح المناخي يمكن تحويله إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار، تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات وصون الموارد للأجيال القادمة.

وأكد سموه أن اتفاق الإمارات التاريخي، الذي أُقر خلال عقد المؤتمر "COP28" في دبي، شكّل إنجازاً مهماً في مسيرة العمل المناخي العالمي، وبرهن على قدرة المجتمع الدولي في التوصل إلى توافق بشأن التحديات المشتركة، مشيراً سموه إلى أن مسؤولية البناء على هذا التوافق تقع اليوم على عاتق المجتمع الدولي، وتتمثل في تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التمويل والاستثمار ونشر التقنيات النظيفة، ودعم انتقال عادل ومنظم ومسؤول في قطاع الطاقة يراعي الظروف الوطنية المختلفة، ويحقق تقدماً ملموساً يعود بالنفع على شعوب العالم.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.

وتُعقد قمة القادة تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، فيما يركز مؤتمر" COP31"، الذي تستضيفه الجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والتمويل المناخي والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وزار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جناح دولة الإمارات المشارك في المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، واطّلع على أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي يستعرضها في مجالات الطاقة النظيفة والأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد الطبيعية. واستمع سموه إلى شرح حول جهود الدولة في تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب المبادرات والشراكات الدولية الهادفة إلى دعم العمل المناخي.

كما حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رجب طيب أردوغان، تكريماً لقادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في قمة أنطاليا.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في قمة أنطاليا امتداداً لدورها في تعزيز العمل المناخي الدولي، والبناء على نتائج مؤتمر" COP28" الذي استضافته دبي عام 2023، وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي دعا إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

كما شهد" COP28" اعتماد "إطار الإمارات للصمود المناخي العالمي" لتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، وتفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، إلى جانب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إطلاق "ألتيرا"، أداة الاستثمار المناخي البالغة قيمتها 30 مليار دولار، بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار في الحلول المناخية على مستوى العالم بحلول عام 2030.