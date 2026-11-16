فريق دولة الإمارات الوطني للمفاوضات المناخية يشارك في "COP31" بتركيا

يشارك فريق دولة الإمارات الوطني للمفاوضات المناخية في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31"، المنعقدة في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا حاليا وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

يضم الفريق الذي تقوده "وزارة التغير المناخي والبيئة" مفاوضين وخبراء وممثلين عن الجهات الوطنية، بما يعكس نهجاً وطنياً متكاملاً لدعم أولويات دولة الإمارات والإسهام في العمل المناخي الدولي.

واستناداً إلى مخرجات مؤتمر الأطراف "COP28" و"اتفاق الإمارات" التاريخي، تركز دولة الإمارات على دفع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وتعكس مشاركتها التزامها بتطوير حلول مناخية عملية تدعم التنمية المستدامة والازدهار.

وستعمل دولة الإمارات بصورة بنّاءة مع الأطراف لتحقيق نتائج متوازنة وطموحة في مسارات التفاوض الرئيسة، بما يشمل التمويل المناخي والتكيف والتخفيف والانتقال العادل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.

ويشكل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك إسهامه في دعم الأمن المائي والغذائي، محوراً رئيسياً لهذه الجهود.

وفي مجال التمويل المناخي، ستدعم دولة الإمارات الجهود الرامية إلى تيسير حصول الدول النامية على التمويل بتكلفة ميسورة، وتعزيز الوفاء بالالتزامات القائمة، بما يشمل النهوض بتمويل التكيف والاستجابة الفعالة للخسائر والأضرار، إلى جانب دعم التكنولوجيا وبناء القدرات لتمكين التنفيذ.

وسيواصل الفريق الوطني خلال "COP31"، العمل مع الشركاء لبناء التوافق وتعزيز الثقة وتحديد السبل العملية لترجمة المخرجات المتفق عليها إلى إجراءات ملموسة.

وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون متعدد الأطراف والعمل المناخي الذي يحقق فوائد ملموسة للدول والمجتمعات.