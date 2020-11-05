وول ستريت تسجل ارتفاعاً غداة الانتخابات

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

سجّلت بورصة وول ستريت ارتفاعاً كبيراً لدى افتتاحها، أمس، بينما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية غامضة. وارتفع مؤشرها الأبرز «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.91% ومؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.59%، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي يضم أكبر 500 شركة في وول ستريت، بنسبة 1.58%. وبعد تكبدها خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، سجّلت المؤشرات ارتفاعاً، حيث كانت المنافسة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن محتدمة.

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