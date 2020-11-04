مواقع مراهنات: بايدن الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية

المصدر: لندن - رويترز

أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن مجددا الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة وفق مواقع الرهانات على الإنترنت، بعد تغير حظوظ الرئيس دونالد ترامب الذي كان الميزان يميل لصالحه أثناء الليل حسبما ورد في بيانات ثلاث شركات للمراهنات.

وحدث التغير بعد تفوق بايدن على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة بعد فرز ما يقدر بنسبة 89 % من الأصوات حتى الآن. وقال مركز إديسون للأبحاث إن ترامب حصل على 49 % مقابل 49.3 % لبايدن.

وكانت سوق المراهنات «إس ماركتس»، ومقرها بريطانيا، قد أعطت فرص فوز بايدن نسبة 58 % في حين ذهبت شركة بريديكت إت، ومقرها نيوزيلندا، إلى أن من المتوقع بنسبة 63 % فوز المرشح الديمقراطي.

وبلغت توقعات فوز ترامب لدى «إس ماركتس» 41 % مما يمثل تراجعا كبيرا عن النسبة التي حققتها أثناء الليل وهي 80 %.

وانتخابات 2020 في الولايات المتحدة في طريقها لتكون أكبر حدث يجتذب المراهنات على الإطلاق حسبما تقول شركات الرهان.

وراهن شخص ما على فوز بايدن بمبلغ قياسي بلغ مليون جنيه استرليني يوم الاثنين.

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