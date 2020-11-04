الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مع إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد من الولايات، ما زالت تتوالى مؤشرات بعض النتائج من الحاسمة إلى حين الإعلان عن الأرقام الحاسمة بعد انتهاء عمليات الفرز،

وتظهر النتائج الأولية فوز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل من

- فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ديلاوير: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميريلاند: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيوجيرسي: ( 14 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- العاصمة واشنطن: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كونيتيكت: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- رود أيلاند: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيويورك: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نيو مكسيكو: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كولورادو: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

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