حملة ترامب: واثقون من الفوز أكثر من عام 2016

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانتخابية أن ثقتها بالفوز في الانتخابات الحالية تفوق ما كانت عليه عام 2016.

ويتابع ترامب عملية فرز الأصوات من الجناح الغربي بالبيت الأبيض برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "وضعنا جيد حقا في جميع أنحاء البلاد .. شكرا لكم".

وأغلقت بعض مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت بالفعل فرز الأصوات وسط توقعات بتأخير في إعلان النتائج بسبب الأصوات التي يتم إرسالها عن طريق البريد.

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