"وول ستريت" تغلق على زيادة كبيرة في يوم الانتخابات وسط آمال في التحفيز

المصدر: نيويورك - رويترز

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير، أمس الثلاثاء، إذ يصوت الأميركيون في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة شراسة في تاريخ البلاد، ويراهن المستثمرون على أنها ستُحسم دون الدخول في عملية طويلة، مما يؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة، بما يعادل 2.06%، إلى 27480.03 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 58.92 نقطة، أو 1.78%، إلى 3369.16 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 202.96 نقطة، أو 1.85%، إلى 11160.57 نقطة.

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