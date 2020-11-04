ترجيحات بفوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وكالة أنباء «رويترز» إن التوقعات ترجح أن يسيطر الديمقراطيون سيطرة كاملة على الكونغرس الأميركي، بعد 14 سباقاً محتدماً بمجلس الشيوخ في انتخابات أمس، لكن النتائج النهائية، لما لا يقل عن خمسة من هذه السباقات، قد لا تتاح قبل أيام عدّة. وفي الوقت الذي يلقي تراجع التأييد للرئيس، دونالد ترامب، بثقله على الجمهوريين، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سينهون المسيرات السياسية لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك حليف ترامب، لينزي غراهام، في ساوث كارولاينا، والمعتدلة سوزان كولينز في ولاية مين، وغيرهما. وفي المجمل، هناك 12 مقعداً يسيطر عليها الجمهوريون، ومقعدان يسيطر عليهما الديمقراطيون على المحك، بناء على تحليل «رويترز» لثلاثة مراكز غير حزبية متخصصة في توقع شؤون الانتخابات.

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