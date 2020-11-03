إيران تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً في وفيات «كورونا»

المصدر: طهران - رويترز

سجلت إيران، أمس، ارتفاعاً قياسياً جديداً في الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بلغ 440 حالة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات في أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالجائحة إلى 35 ألفاً و738، وذلك تزامناً مع بدء تطبيق حظر السفر بين المدن الكبرى في إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الحكومة فرضت، أمس، حظراً على التنقل بين 25 مدينة، بينها طهران، لمدة أربعة أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة ستتخذ قراراً بخصوص فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين في العاصمة، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي، إنه تم تسجيل 8289 إصابة بـ«كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 628 ألفاً و780.

وشكّك رئيس المجلس الطبي الإيراني، محمد رضا ظفر غاندي، في دقة الحصيلة الرسمية، وحذر من أن بلاده وصلت إلى معدل وفيات كارثي.

وأضاف: «العدد الرسمي للوفيات يعتمد فقط على عدد المرضى المسجلين من خلال المسح الميداني في المستشفيات والمقابر، وحصل مجلسنا على رقم أعلى ثلاث مرات على الأقل من عدد الوفيات الرسمي».

والمجلس الطبي هو منظمة غير حكومية مسؤولة عن منح تراخيص ممارسة المهنة للأطباء في إيران.

• فرض حظر تنقّل بين 25 مدينة إيرانية لمدة أربعة أيام.

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