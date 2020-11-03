الأردن يعلن زيادة ساعات الحظر الليلي لمكافحة «كورونا»

المصدر: عمان - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن مجلس الوزراء قرر بناءً على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة زيادة ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أمس، بحيث يبدأ للمنشآت اعتباراً من التاسعة مساءً، وللأفراد من العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة أخذت بتوصيات لجنة مكافحة الأوبئة التي تضم نخبة من خيرة العلماء لجهة التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي، وضرورة تقليل الاكتظاظ والازدحام العام، وتمديد ساعات الحظر الليلي.

وأكد أن الحكومة ستقوم وبعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، المتوقع وفق تقديرات الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 11 نوفمبر الجاري، بفرض حظر تجول شامل يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم 15 من الشهر نفسه.

وأشار إلى إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة، وكذلك إغلاق مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال في الأماكن المغلقة حتى إشعار آخر.

وسجل الأردن 3259 إصابة، و37 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75 ألفاً و866، والوفيات إلى 866.

• 3259 إصابة و37 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة في الأردن.

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