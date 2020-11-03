22 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في سويسرا

المصدر: زيورخ - رويترز

أظهرت بيانات السلطات الصحية في سويسرا، أمس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زادت نحو 22 ألف حالة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن شددت الحكومة الإجراءات بهدف إبطاء معدل تسارع انتشار «كوفيد-19».

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين الصغيرة المجاورة إلى 176 ألفاً و177 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 2130، بعد تسجيل 93 وفاة جديدة. وزاد إجمالي الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات بنحو 500 حالة، ما أدى إلى استمرار الضغط على شبكة الرعاية الصحية المركزة في البلاد.

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