رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر بعد مخالطته مصاباً بكورونا

المصدر: جنيف - وام

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مساء الأحد أنه وضع نفسه في الحجر الصحي عقب مخالطته لشخص ثبت إصابته بفيروس "كورونا" لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وقال تيدروس: " لقد تم تحديدي كمخالط لشخص ثبت إصابته بفيروس "كورونا"، أنا بخير ولم تظهر علي أية أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل ".

وأضاف " من المهم أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية، وهذه هي الطريقة التي سنعمل بها من أجل كسر سلاسل انتقال الفيروس وكبحه، وحماية الأنظمة الصحية " .

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