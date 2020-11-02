بابا الفاتيكان ينتقد الرافضين لقيود «كورونا»

المصدر: الفاتيكان - د.ب.أ

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى التحلي بالصبر والتضامن، وانتقد الذين يرفضون القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، وذلك في حوار نشرته صحيفة بوليتيكا، ومقرها صربيا، أمس.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن البابا إشادته بمن وصفهم بـ«الأبطال الذين يتحملون المسؤولية تجاه الآخرين، ويبحثون عن حل يشمل الجميع».

وأضاف: «على الجانب الآخر، نشهد زيادة في أعداد أولئك الذين يستفيدون بلا رحمة من سوء حظ الآخرين، أولئك الذين يفكرون فقط في أنفسهم، والذين يحتجون أو يشكون بالنسبة لإجراءات تقييدية معينة، غير قادرين على تقبل حقيقة أنه ليس لدى الجميع القدرات نفسها والموارد لمواجهة الوباء». وتابع: «نحن لن نخرج من هذه الأزمة كما كنا، يمكننا أن نصبح أفضل أو أسوأ، ولكن ليس أبداً كما كنا»، محذراً من أن «جميع الأزمات يمكن أن تتفاقم، ولكن أيضاً يمكن أن تُخرج أفضل ما في الإنسان».

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