إسرائيل تبدأ الاختبارات السريرية على لقاح ضد «كورونا»

المصدر: تل أبيب - وام

بدأت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، إجراء تجارب سريرية على لقاح أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وستتم هذه الاختبارات في اثنين من المستشفيات الإسرائيلية، هما مستشفى «هداسا - عين كارم» في القدس، ومستشفى «شيبا» التابع للمركز الطبي «تل هاشومير» في تل أبيب.

وقالت مصادر إسرائيلية للإذاعة العبرية الرسمية إن الدفعة الأولى من هذه التجارب ستتم بمشاركة 80 متطوعاً.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التجارب السريرية للقاح الجديد ستشمل في هذه المرحلة نحو 30 ألف شخص.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 812 إصابة جديدة بـ«كورونا». وجاء تشخيص تلك الحالات بعد إجراء نحو 38 ألف فحص.

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