إعصار "جوني" يتسبب بمقتل 10 أشخاص ونزوح مئات الآلاف في الفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم ونزح أكثر من 420 ألف آخرين من السكان في الفلبين، اليوم الأحد، بسبب أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، متسببا في رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وضرب الإعصار "جوني" الساحل الشرقي للفلبين برياح بلغت سرعتها القصوى 225 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 310 كيلومترات في الساعة، لكنه ضعف بعد أن ضرب جزيرة لوزون الرئيسية، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار، المعروف محليا باسم "رولي"، تصحبه الآن رياح تبلغ سرعتها القصوى 125 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 170 كيلومترا في الساعة في الوقت الذي بدأ فيه الإعصار في مغادرة الفلبين.

وذكرت الهيئة في وقت سابق أن ما يصل إلى 31 مليون شخص ربما يتضررون من الإعصار جوني.

وكان مسؤولو الإغاثة من الكوارث قد ذكروا في وقت سابق أن حوالي مليون شخص اضطروا للفرار من منازلهم في المناطق المتضررة.

ويعتبر "جوني" أقوى إعصار يضرب الفلبين منذ أن ضرب إعصار هايان المقاطعات الشرقية والوسطى في نوفمبر 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين.

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