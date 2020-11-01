إسرائيل تبدأ الاختبارات السريرية على لقاح ضد «كورونا»

المصدر: تل أبيب - وام

تبدأ وزارة الصحة الإسرائيلية اعتبارا من اليوم إجراء التجارب السريرية على لقاح أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا.

وستتم هذه الاختبارات في إثنين من المستشفيات الإسرائيلية وهي مستشفى هداسا - عين كارم في القدس، ومستشفى شيبا التابع للمركز الطبي«تل هاشومير» في تل أبيب.

وقالت مصادر إسرائيلية للإذاعة العبرية الرسمية إن الدفعة الأولى من هذه التجارب ستتم بمشاركة ثمانين متطوعا.

وتفيد مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التجارب السريرية للقاح الجديد ستشمل في هذه المرحلة نحو 30 ألف شخص.

على صلة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 812 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن 674 مصابا بفيروس كورونا تم تشخيص إصابتهم الجمعة وانه تم تشخيص 138 مصابا يوم السبت.

ووفقا للمعطيات فان تشخيص الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء نحو 38 ألفا من الفحوصات والذي تبين أن 2.1% منها ظهرت إيجابية.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2.523 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 314.367.

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