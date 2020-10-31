العراق ومصر يوقعان 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أن العراق ومصر وقعا 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون.

وقال المكتب في بيان، إن "العراق وقع اليوم السبت، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة، وذلك في مراسم رسمية جرت بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث وقّعا محضر اللجنة العليا العراقية -المصرية المشتركة".

وتضمنت مراسم الحفل الرسمية التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، قد عقدا مباحثات بحضور وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

وأشاد الكاظمي في مستهل المباحثات، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها إلى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

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