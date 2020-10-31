504 إصابات جديدة بـ «كورونا» و8 وفيات بين الفلسطينيين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. ‭‭‬‬وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 178 إصابة.

وأضافت الوزيرة أن 39 مريضاً يرقدون «في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (37)، نابلس (82)، بيت لحم (49)، قلقيلية (7)، رام الله والبيرة (35)، جنين (34)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (33)، طولكرم (23)، طوباس (3)، قطاع غزة (178)، ضواحي القدس (12)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4228 فحصاً.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي، بلغ 64 ألفاً و741 إصابة، تعافى منها 57 ألفاً و234، وتوفي 553‬‬‬‬‬‬‬‬.

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