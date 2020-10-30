للمرّة الأولى... أميركا تتجاوز الـ90 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجّلت الولايات المتّحدة، اليوم الجمعة، رقماً قياسيّاً جديداً لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأوّل)، نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وسجّلت الولايات المتّحدة في المجموع 8,94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.

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