السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ذكرت قناة الإخبارية السعودية على "تويتر" اليوم أن المملكة ستسمح بقدوم معتمرين من الدول الأخرى.

ونقلت القناة عن وزارة الحج والعمرة قولها إن «أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم».

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد حددت الشروط المنظمة لاستقبال المعتمرين من خارج السعودية، والمقررة ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والتي تبدأ يوم الأحد القادم.

وأكدت الوزارة في وقت سابق، أن «المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الثالثة للعمرة التي ستبدأ عبر فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية والتي ترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، لتصل طاقتها التشغيلية في الحرم المكي إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل و19.500 زائر.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، في تصريحات ، أن آلية تنظيم العمرة للقادمين من خارج السعودية تتطلب إجراءات محددة، منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

وشدد بأن النموذج التشغيلي يرتكز على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات.

وذكر المداح أن بروتوكول استحقاق العمرة يكون للفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

كذلك، أبان المداح بأن تصنيف الإجراءات الوقائية قامت بها وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتصنيف الدول التي يقدم منها المعتمرون، إلى مستويات تتم مراجعتها بشكل دوري بما يستجد في مستوى تطور فيروس كورونا فيها.



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