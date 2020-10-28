ثمنها 1.5 مليون يورو.. لصوص يسرقون أزياء نادرة للنازيين وأسلحة من متحفين في هولندا

المصدر: أمستردام - رويترز

قالت متحدثة، اليوم الأربعاء، إن لصوصاً سرقوا خوذات وأسلحة وأزياء تعود للنازيين تُقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليون يورو (1.77 مليون دولار) من متحفين هولنديين من متاحف الحرب العالمية الثانية.

وقالت يانيك كينيس، التي تعمل في متحف مماثل في أوفرلون إن اقتحام متحف في بيك في أغسطس وآخر في أوسيندريخت بجنوب هولندا قبل أسبوعين دفع لمراجعة أمنية لمتاحف الحرب العالمية الثانية بأنحاء البلاد.

وأضافت كينيس "لا نعتقد أنها سُرقت لتُباع على الإنترنت علناً لأن الأسلحة مُرقمة وفريدة من نوعها ونادرة بحيث يتم التعرف عليها على الفور".

وتابعت أن اللصوص أعدوا لعملية السرقة جيداً، ويبدو أنهم استهدفوا أشياء مطلوبة لمجموعات خاصة.

وقالت كينيس "ربما قاموا بعملية رصد للمتاحف لمعرفة ما يحتاجون لسرقته ووضعوا قائمة ونفذوها باحترافية بالغة".

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