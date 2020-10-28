ترامب يهاجم بايدن بشأن سياسات الطاقة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات البيئة والطاقة للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، محذراً من أن أجندة خصمه ستؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإصابة الاقتصاد. وتوقف ترامب، المرشح الجمهوري، ثلاث مرات خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، حيث عقد تجمعات انتخابية في مناطق الطبقة العاملة والمتوسطة إلى حد كبير في الولاية المتأرجحة، بما في ذلك المناطق التي تعتمد على قطاع الطاقة للحصول على الوظائف. ويتقدم بايدن، الذي لم ينظم فعاليات عامة في حملته، يوم الاثنين، في استطلاعات الرأي في الولاية الحاسمة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقال ترامب لمؤيديه: «خطة بايدن هي عقوبة إعدام اقتصادية»، منتقداً مقترحاً للبدء في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى اقتصاد صديق للبيئة. وأثارت جملة ترامب أن بايدن سيستورد «طواحين هواء مصنوعة في ألمانيا والصين» صيحات استهجان قوية من الجمهور، حيث يواصل الرئيس تعهده بدعم صناعات الفحم والتكسير الهيدروليكي. وأشاد الرئيس بانسحابه من اتفاق باريس للمناخ، وذكر الحشد بأن بايدن وعد بالعودة للانضمام إلى الاتفاقية العالمية.

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