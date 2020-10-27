السعودية تسجل 16 حالة وفاة و399 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 حالة وفاة، و399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 5329 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس 345631 حالة.. وتم تسجيل 426 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 332117.

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