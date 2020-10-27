إجمالي إصابات «كورونا» في فرنسا يصل إلى 1,21 مليون حالة

المصدر: باريس - (د ب أ)

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1,21 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح، اليوم، بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 35 ألفا و52 حالة وفاة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 115 ألفا و964 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 39 أسبوعاً.

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