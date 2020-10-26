مليون و513 ألف إصابة بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أمس، حاجز المليون ونصف المليون إصابة، مع تسجيل 16710 إصابات في ثاني أكبر حصيلة يومية، بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفاً، يوم الجمعة الماضي، مقابل 16521 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات، التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة، إلى مليون و513 ألفاً و877 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا بتقريرها اليومي، عن انخفاض ملموس في عدد الوفيات بـ«كورونا»، بتسجيلها 229 حالة وفاة مقابل 296 وفاة في اليوم السابق، لتصبح حصيلة الوفيات جراء العدوى في البلاد 26050 حالة، وتماثل 7704 حالات جديدة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصاً.

وفي ما يخص العاصمة الروسية موسكو، فقد تم تسجيل 4455 إصابة جديدة و68 حالة وفاة، مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news