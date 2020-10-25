"التحالف" يدمر ثالث طائرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير ثالث طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان له، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة .

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