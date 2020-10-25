بالأرقام.. آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: باريس - (أ ف ب)

نشرت وسائل إعلام عالمية آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، وهي على الشكل التالي:

- قيود جديدة في إيطاليا: بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، قررت إيطاليا تشديد القيود للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، رغم التظاهرات في الأيام الأخيرة في روما ونابولي ضد حظر التجوّل المفروض في ثلاث مناطق.

وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وأحواض السباحة، اعتباراً من الاثنين حتى 24 نوفمبر. وسيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18,00.

وتم تسجيل حوالى عشرين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إيطاليا وفقا للأرقام التي أعلنتها السلطات السبت.

- حظر تجوّل في إسبانيا: أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الأحد حال طوارئ صحية في البلاد تمتد حتى بداية مايو، وتترافق مع حظر تجوّل في عموم البلاد باستثناء جزر الكناري، وذلك سعياً للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية.

وقال سانشيز في مداخلة تلفزيونية في ختام جلسة وزارية استثنائية "نمر بوضع صعب للغاية"، وذلك بعدما تخطت اسبانيا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 وتواجه طفرة وبائية تبدو خارجة عن السيطرة.

وهذه ثاني حالة تأهب خلال العام الحالي في إسبانيا، بعد تلك التي أعلنت في مارس الماضي لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، واستمرت حتى يونيو.

- أكثر من 42,69 مليون إصابة في العالم: تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,15 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 11,00 ت غ.

وتم تسجيل رسمياً إصابة أكثر من 42,69 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد. وتجاوزت كولومبيا السبت عتبة المليون إصابة.

الولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 224,906 وفيات تليها البرازيل حيث سجلت 156,903 وفيات ثم الهند مع 1187,534 وفاة والمكسيك مع 88743 وفاة وبريطانيا مع 447451 وفاة.

- إصابة مدير مكتب بنس: أعلن ناطق باسم نائب الرئيس الأميركي الجمعة أن مدير مكتب مايك بنس خضع لفحص كوفيد-19 وتبين أنه مصاب بالمرض.

ويضاف مارك شورت الى لائحة المسؤولين الأميركيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال ديفين أومالي المتحدث باسم نائب الرئيس في بيان إن مارك شورت وضع في الحجر الصحي. وأضاف أن نتيجة فحوص نائب الرئيس وزوجته أكدت عدم إصابتهما بالمرض وهما "في صحة جيدة".

- أوباما: ترامب "أخفق تماماً": اتّهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما السبت الرئيس دونالد ترامب بأنّه "أخفق تماماً" في إدارة أزمة كوفيد-19، وذلك في كلمة خلال تجمّع حاشد في ميامي بفلوريدا دعماً للمرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة جو بايدن.

من جهته، توقع ترامب خلال تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية ألا يُسمع بالوباء غداة الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

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