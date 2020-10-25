42.45 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: لندن - (رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، اليوم، أن أكثر من 42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146 ألفاً و763.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 224128 8528383 الهند 118534 7864811 البرازيل 156471 5353656 روسيا 25821 1497167 الأرجنتين 28338 1069368 إسبانيا 34752 1046132 فرنسا 34508 1041075 كولومبيا 29802 998942 المملكة المتحدة 44795 884,457 بيرو 34033 883116 - وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 16 - العراق 10568 449153 22 - السعودية 5281 344552 32 - المغرب 3205 190416 36 - قطر 229 130965 38 - الإمارات 475 123764 40 - الكويت 744 120927 42 - عمان 1147 111837 45 - مصر 6176 106230.

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