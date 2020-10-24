أميركا تسجل رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ارتفع عدد الإصابات بواقع 83 ألفاً و757 حالة خلال 24 ساعة، طبقاً لبيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".

والرقم الجديد أعلى 12 ألف من الرقم المسجل أمس الأول الخميس، وأكبر من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف يوليو الماضي، عندما تم تسجيل 77 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة.

جاءت تلك البيانات بعد يوم من تصريح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تسيطر على مرض كوفيد-19 وأن فيروس كورونا سينتهي قريباً.

وأصاب الفيروس حوالي 8.5 مليون شخص وتسبب في وفاة 224 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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