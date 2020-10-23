"اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

المصدر: جنيف - أ ف ب

وقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" الجمعة بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي، حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ونشرت البعثة بثا مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر عشر دقائق وأعقبه تصفيق. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقاً.

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