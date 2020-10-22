السعودية تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس«كورونا»

المصدر: الرياض - وام

سجلت المملكة العربية السعودية 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 343774 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 466 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 330181 حالة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5250.

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