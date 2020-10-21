إصابات «كورونا» اليومية في روسيا تتخطى 16 ألف حالة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً كبيراً، وطفرة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فوق مستوى 16 ألف إصابة، في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أمس، أنه تم تسجيل 16319 إصابة جديدة، مقارنة بأول من أمس، (15982 إصابة)، ليبلغ إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» في روسيا مليوناً و431 ألفاً و635 إصابة منذ بداية الجائحة.

وكشف المركز عن ارتفاع حاد في عدد الوفيات، بعد تسجيل 269 حالة وفاة مقارنة بأول من أمس (179 وفاة)، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 24 ألفاً و635 وفاة مع تماثل 9704 مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و85 ألفاً و608 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

وحث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، مواطني بلاده على الحد من التنقل والاختلاط، والامتثال لتدابير الوقاية قبل بدء التطعيم الشامل، المقرر نهاية الشهر المقبل، مشدداً على أن التطعيم الشامل سيكون أهم عامل للانتصار على فيروس «كورونا».

وتشهد روسيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ما دفع سلطات العاصمة الروسية موسكو إلى الإيعاز إلى أرباب الأعمال لنقل 30% من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

وزير الصحة الروسي يحث مواطني بلاده على الحد من التنقل والاختلاط.

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