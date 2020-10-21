513 إصابة جديدة بـ «كورونا» و8 وفيات بين الفلسطينيين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثماني حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة، في بيان صحافي، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 99 إصابة.

وأوضحت أن هناك 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين، منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، بلغ ‭‭58‬‬ ألفاً و595 إصابة.

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