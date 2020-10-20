سورية ترفع أسعار البنزين والديزل بنسب تزيد عن 300%

المصدر: دمشق - (د ب أ)

رفعت الحكومة السورية، أمس، سعر لتر البنزين بنسبة 30 بالمائة، في حين تم رفع سعر لتر المازوت/الديزل بنسبة أكثر من 300 بالمائة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية السورية في بيان لها، "إنه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، صدر قرار يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 180 ليرة إلى 650 ليرة سورية، ولتر البنزين أوكتان 95 من 850 إلى 1050 ليرة؛ أي ما يعادل نصف دولار أميركي".

وبحسب بيان وزارة التجارة الداخلية، فإن "سعر لتر مازوت التدفئة المخصص للمنازل بقي من دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام".

وأشار البيان إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر لتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.

ووفق الوزارة، "جاء تعديل سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار".

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