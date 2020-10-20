بايدن يهاجم ترامب في نورث كارولاينا

المصدر: واشنطن - رويترز

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن استمالة المشاركين في التصويت المبكر، في ولايتي نيفادا، ونورث كارولاينا، مع تكثيف الحملتين نشاطهما قبل إجراء آخر مناظرة بين المرشحين الرئاسيين يوم الخميس المقبل. وهاجم بايدن خصمه، لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الولايات المتحدة «تجاوزت مرحلة الخطر» في ما يتعلق بجائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن معدل الحالات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أشهر. وتابع «الأمور تزداد سوءاً ولايزال هو يكذب علينا في ما يتعلق بوضع (الوباء)».

وكانت مرشحة الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، قد ألغت فعاليات تحضرها بنفسها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة ضمن حملتها الانتخابية، وذلك كإجراء احترازي، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة مساعدة لها بفيروس كورونا. لكن حملة المعسكر الديمقراطي قالت، أول من أمس، إن الفحوص أثبتت عدم إصابتها بالفيروس. وقضى الجمهوري دونالد ترامب يوم الأحد في ولاية نيفادا، وهي ولاية مهمة يأمل في انتزاعها من الديمقراطيين في هذه الانتخابات، وهي التي خسرها في انتخابات عام 2016 بهامش ضئيل.

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