قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس «كورونا» في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس عن قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ أكثر من 5700 إصابة جديدة بين يومي 13 و16 أكتوبر الجاري. وتوفي 114 مصاباً جراء الفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 626 حالة منذ فبراير الماضي.

ولم يسهم حظر التجول الليلي المعلن في عدد من الولايات الأكثر تفشياً للوباء في تباطؤ انتشار الفيروس، حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 38.2% من إجمالي التحاليل بين يومي 13 و16 أكتوبر.

وتكشف المؤشرات عن وضع مقلق لتفشي الوباء في تونس مع بلوغ مستوى 342.1 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وتخضع العاصمة التونسية وثلاث ولايات مجاورة لها لحظر تجول ليلي، بالإضافة إلى ولايات سوسة والمنستير وسيدي بوزيد.

وتعمل وزارة الصحة التونسية على وضع أقسام جديدة لمرضى «كوفيد-19» في أنحاء البلاد في مسعى للحد من حالة الاكتظاظ في المستشفيات العمومية في ظل العدد المحدود لعدد الأسرة في غرف الانعاش والذي لا يتجاوز 450 سريراً.

ويرقد حالياً في المستشفيات أكثر من 900 مصاب بالفيروس مقابل 158 مصاباً في غرف الإنعاش و77 مريضاً يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت به الوزارة.

وحذرت مديرة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي، نهاية الأسبوع الماضي، من أن إفريقيا تواجه «لحظة حاسمة» في حربها على تفشي جائحة «كورونا» مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. وخلال الشهر الماضي بلغ متوسط ارتفاع الإصابات الأسبوعية بالفيروس 7% في أنحاء القارة.

38.2 %

نسبة التحاليل الإيجابية بين يومي 13 و16 أكتوبر.

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