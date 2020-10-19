روبوت للتعقيم الآلي

المصدر: مكة المكرمة - واس

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة.

ويأتي التدشين سعياً من الرئاسة العامة في الحدّ من انتشار وباء كورونا وغيره من الأمراض والأوبئة، ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ست مستويات من تأثير التعقيم، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وفي سياق متصل، دشن السديس أيضاً جهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

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