السعودية تسجل 348 إصابة جديدة بـ"كورونا" و20 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 342202 حالة.

و أوضحت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمرها الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 373 متعافيا ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 328538 حالة فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5185 حالة وفاة.

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